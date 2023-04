Firenze, tutti in fila per la coppa della Conference League: "Speriamo di rivederla presto"

Firenze, 18 aprile 2023 – “Ma la coppa della Conference League è qui?”. Sciarpe e berretti viola, ragazzini usciti dalle scuole e babbi con i figli, si è sparsa la voce in poco tempo in città: il trofeo della Conference League è in esposizione a Firenze, nel negozio Sky di via Panzani. La Fiorentina non ha ancora strappato il pass per la semifinale, e giovedì avrà la sfida di ritorno contro i polacchi del Lech Poznan dopo la vittoria in trasferta per 4-1. La scaramanzia è tanta, in molti entrano, sbirciano, magari scattano una foto, ma hanno paura a dire quello che pensano. Tutti i fiorentini vorrebbero rivedere questa coppa in città fra qualche mese, e se il pensiero è comune, nessuno si azzarda a sbottonarsi.

“Siamo venuti da Pistoia per vedere la coppa – raccontano Manuel e Lavinia -. Siamo venuti a Firenze apposta, era una bella occasione. Non diciamo nulla, siamo tifosi e possiamo solo sperare che questa coppa torni presto a Firenze ecco. Non potevamo mancare a questa occasione, per vedere un trofeo dal vivo che è veramente bello”.

C’è anche chi è pronto a sfidare la scaramanzia e parla con grande sicurezza. “Sono venuto a vedere la coppa perché mi incuriosiva molto – aggiunge Matteo -. Spero di rivederla presto a Firenze con la Fiorentina. Quest’anno abbiamo una grande squadra e possiamo fare bene, abbiamo le carte in regola per portare a casa questo trofeo, e spero che ce la faremo davvero”.

“Intanto la coppa è qui, poi vediamo cosa succederà, c’è un po’ di superstizione - conclude Massimo Pignotti, amministratore negozi Maxi e Sky -. I fiorentini da stamattina stanno continuando a venire a vedere il trofeo, e devo dire che è veramente bella. Sono molto emozionato, è un grande onore avere un trofeo così in esposizione in città”.