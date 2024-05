Cibo e riposo per i fattorini. Arriva la ’Casa dei rider’. Funaro: "A difesa dei fragili"

Il vento di ghiaccio dei lungarni in inverno, quello che buca anche i guanti, farà un po’ meno paura. E forse ne farà meno anche il sole di luglio avvezzo a trasformare Firenze in un grande altoforno dove l’aria respirabile è ridotta ai minimi termini e il fiato va in emergenza a ogni passo. Per chi consuma gomme e suole più di chiunque, e cioè i fattorini – oggi noti come rider –, figure rilanciate (non sotto il profilo economico però...) dalle nuove tendenze del cibo da asporto c’è un buo a notizia.

Nasce infatti in città la prima ‘Casa dei rider’, cioè un luogo di sosta di riposo e ristoro per i ciclofattorini del food delivery ma anche un hub, una sorta cioè di centro servizi, dove raccogliere i bisogni di questi lavoratori, che sono per la maggior parte cittadini stranieri, e offrire loro informazioni e servizi utili, dalla conoscenza dei loro diritti sul lavoro alla formazione su codice della strada, dall’accesso alla sanità alla casa, ai diversi servizi del Comune.

L’apertura avverrà dopo l’estate, una volta sistemati i locali in un fondo di proprietà del Comune che sorge in via Matteo Palmieri 11/R, nel quartiere di Santa Croce e vicino all’arco di San Pierino. "Firenze è sempre più città del lavoro, – ha detto ieri la candidata sindaca del centrosinistra Sara Funaro annunciando l’iniziativa - e si dimostra ancora una volta all’avanguardia per i diritti dei lavoratori, a partire da quelli più fragili".

"Oggi abbiamo consegnato il locale dove nascerà la prima ‘Casa dei rider’ della città - prosegue -, dando una risposta concreta ai bisogni che in questi anni ci hanno espresso lavoratori e sindacati. Sono davvero orgogliosa di questo nuovo tassello a tutela dei lavoratori".

A Firenze operano circa 500 rider e l’80% di loro proviene da Paesi stranieri. Lo spazio è assegnato alla Cgil, che realizzerà in progetto insieme a varie realtà del mondo del sociale della città. Ieri la Cgil, insieme a una delegazione di rider, ha incontrato l’assessora Funaro, per dare avvio al progetto che porterà all’apertura.

La Casa Rider, considerato che la maggioranza dei ciclofattorini proviene da Paesi Terzi, spiega Cgil Firenze in una nota, ha un’ulteriore grande ambizione: essere un centro polifunzionale con sportelli di consulenza capaci di orientare, supportare ed indirizzare le persone con background migratorio.

Emanuele Baldi