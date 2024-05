"Ritorniamo in piazza. E’ l’ennesima sfida"

"Grazie alla Gkn accendiamo i fari sull’indifferenza e il qualunquismo imperanti. La tournée è appena iniziata e nelle prime piazze abbiamo trovato tanta gente che ha voglia di cantare, di urlare insieme a noi inni di libertà". Bandabardò e Cisco hanno dato il via all’Ultimo tango tour (il 5 ottobre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze) e hanno fatto uscire due nuovi singoli. Quello pubblicato il primo maggio – non una data a caso – si chiama ’Domenica’ e racconta con amara ironia un’Italia che, nonostante le difficoltà economiche e sociali che la pervadono, tira comunque a campare allegramente. Il pezzo solidarizza con il Collettivo di fabbrica ex Gkn di Campi Bisenzio, divenuto un simbolo e un modello della lotta per i diritti dei lavoratori. Alcuni di loro partecipano attivamente al video del brano per cui hanno messo a disposizione delle immagini d’archivio che sono state montate insieme ad altre girate per l’occasione. A dare un tocco in più al progetto c’è la collaborazione con gli Estraliscio, con Mirco Mariani alla chitarra e Mauro Ferrara alla voce. L’altro nuovo brano, ’Che la festa cominci’, punta i riflettori sulle guerre, le disuguaglianze e le disillusioni, invitando tutti a un’ideale festa di pace.

Finaz, cosa pensano i vostri fan di ’Domenica’?

"Sta piacendo molto questo pezzo abbastanza ironico, un po’ alla Rino Gaetano. Per noi è un orgoglio avere l’occasione per sensibilizzare la gente sui problemi della ex Gkn, che non è altro che la punta dell’iceberg di tante altre situazioni di disagio sociale che ci sono oggi in Italia, in Europa e nel mondo".

Come mai avete puntato proprio su quella esperienza?

"Come Banda, fin dall’inizio della vertenza della ex Gkn abbiamo sposato la causa: siamo stati da loro a suonare, siamo sempre andati a trovarli e li abbiamo ospitati sui nostri palchi".

Avete insomma dato una mano a questi operai...

"E’ strano, ma spesso la gente è incline a fare beneficenza e creare sensibilizzazione su problemi che si sviluppano dall’altra parte del mondo, poi si dimentica di ciò che accade intorno a sé. E’ il caso della Gkn, delle famiglie dei 422 dipendenti che furono licenziati dall’azienda via mail. Averli coinvolti nel nostro video accende nuovamente la luce sulla loro vertenza. La canzone parla del lavoro, del fatto che non ci siano più piazze attive e che non ci si arrabbia più come una volta".