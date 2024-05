Schmidt, missione legalità: "Gli avvocati nelle scuole a incontrare gli studenti"

Una legalità da far germogliare, ossia da seminare nei terreni fertili dell’adolescenza affinché abbia radici forti nel domani. Questa la filosofia che sembra ispirare il candidato del centrodestra Eike Schmidt che ieri ha affrontato il tema della necessità di forgiare valori e senso delle regole già tra i banchi di scuola.

"È importante diffondere la cultura della legalità, a partire dalle nuove generazioni – ha detto ieri l’ex direttore degli Uffizi promettendo che "in collaborazione con l’Ordine degli avvocati ci impegneremo a realizzare un programma destinato alle scuole". "Potrebbe facilmente entrare a far parte delle attività pomeridiane gratuite che vogliamo garantire ai ragazzi – insiste Schmidt – Una collaborazione, quella tra l’amministrazione comunale e l’ordine, "da ampliare anche sul fronte delle convenzioni culturali, creando opportunità nuove per accedere a musei, concerti e altre attività promosse dal Comune"

Il candidato del centrodestra, che ha incassato il sostegno del ministro degli esteri Antonio Tajani presente in città ("Ha determinazione teutonica e genialità toscana. Un buon cocktail. In bocca al lupo, ci sarà il nostro sostegno") nella giornata di ieri, dove è stato seguito anche da un inviato del Finacial Times, si è soffermato, sempre con gli avvocati, anche sui temi legati al palazzo di giustizia di Novoli.

"La piena accessibilità della città e degli uffici pubblici per le persone diversamente abili è uno dei punti del nostro programma. L’Ufficio di Presidenza – ha dichiarato Schmidt - mi ha fatto presente l’esigenza di adeguare il Palazzo di Giustizia – pur realizzato recentemente – per renderlo davvero accessibile a tutti".

Ancora Tajani ieri è tornato sulle comunali. "Credo che sia giusto per la democrazia avere un’alternanza anche nel modello di governo di una città. Vedremo cosa accadrà, io sono fiducioso. – le sue parole – Abbiamo scelto un candidato civico, Eike

Schmidt, che ha le carte in regole per vincere. Ne parleremo poi al ballottaggio di quali aggregazioni si potranno fare".

Sulla possibilità di un’intesa con Italia Viva al ballottaggio, Tajani ha osservato: "intanto andiamoci al ballottaggio, poi si vedrà con chi fare le coalizioni. Si possono fare allargando al centro come abbiamo fatto in Basilicata".