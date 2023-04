Contributo in bolletta Parte il bonus idrico per la casa di residenza

Da ieri cittadini di Impruneta possono richiedere il bonus sociale idrico integrativo per l’anno 2023, ma solo per l’abitazione di residenza e purché il richiedente faccia parte del nucleo familiare titolare dell’utenza idrica, che sia individuale o condominiale. Qualora i fondi disponibili siano sufficienti da rispondere a tutte le richieste arrivate, gli utenti potranno vedersi riconosciuta anche tutta la spesa sostenuta per l’acqua nell’anno, al netto del bonus idrico nazionale. Possono accedere al contributo le famiglie con Isee fino a 16.500 mila euro, soglia che sale a 18.500 euro per nuclei con almeno 5 persone o composte da ultra 65 enni o di cui fanno parte persone invalide. Tetto a 20 mila euro con chi ha 3 o più figli a carico. Alla domanda, da inviare entro il 31 maggio, devono essere anche allegati un documento d’identità, la prima pagina della fattura dell’acqua e, nel caso di utenze condominiali, l’attestazione dell’amministratore. I moduli sono già scaricabili dal sito del Comune. Compilati e con i vari allegati, vanno inviati via mail a [email protected], via Pec a [email protected] o recapitati di persona all’Urp di piazza Buondelmonti. Informazioni: tel. 055.9125248.