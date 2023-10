Contributo affitti azzerato. Il Comune coprirà una parte del taglio

A volte non è facile pagare l’affitto. E ormai da molti anni lo Stato metteva a disposizione contributi, che girava alle Regioni, e queste ai Comuni, per erogare fondi alle famiglie. Quest’anno però il Governo ha azzerato la misura "Contributo affitti". A Borgo San Lorenzo negli ultimi tempi erano oltre cento le famiglie che avevano usufruito di questo fondo. "La giunta – annuncia ora il sindaco Paolo Omoboni – ha deciso di finanziare un bando, per complessivi 40 mila euro, visto che tante famiglie borghigiane contavano su questo contributo, ora azzerato dal governo. Facciamo la nostra parte, nei limiti del possibile, per dare una boccata di ossigeno a chi non riesce a pagare l’affitto".

Il bando cerca di dare una risposta almeno alle famiglie con Isee più bassa, e ha previsto due fasce in base al reddito. Possono presentare domanda, entro il prossimo 15 novembre, le persone con residenza anagrafica nell’immobile per cui viene richiesto il contributo, titolari di regolare contratto di locazione (escluso alcune categorie catastali), che abbiano i requisiti previsti dal bando, reperibile sul sito del comune. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è a disposizione, per fornire il supporto eventualmente necessario nella compilazione delle istanze (dal lunedì al venerdì orario 8.30-12.30, giovedì anche 14.00-18.30).

"Sempre più famiglie si trovano in difficoltà con il pagamento dell’affitto – nota l’assessore Carlotta Tai –, alcune di queste diventano casi di emergenza abitativa che anche nel nostro Comune sono in aumento. Per questo abbiamo deciso di intervenire direttamente, ma auspichiamo che il Governo torni sui suoi passi e rifinanzi il fondo di sostegno alle locazioni".

Paolo Guidotti