Consorzio Finocchiona Igp compie 10 anni, fatturato a 25 milioni

Firenze, 11 aprile 2025 - Un aumento di insacco a 2 milioni e 400.000 chilogrammi e un fatturato che si attesta intorno ai 25 milioni di euro: sono i dati del Consorzio Finocchiona Igp che quest'anno festeggia i 10 anni. L'Italia rimane il primo mercato con il 69,5%. “La Finocchiona è già da anni entrata nell’immaginario collettivo come sinonimo di autentico sapore toscano – ha sottolineato durante la conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati Alessandro Iacomoni, presidente del Consorzio di tutela della Finocchiona Igp -. Il nostro segreto? Un legame profondo con il territorio e una grande attenzione alla qualità e ad un disciplinare rigoroso da parte dei nostri produttori, una combinazione che garantisce standard qualitativi elevati e il rispetto delle pratiche tradizionali. Dietro ogni assaggio di Finocchiona c’è un sapere artigianale tramandato nei secoli e che, attraverso il gusto, porta alla scoperta dell’anima delle colline toscane”. “Crediamo che la ristorazione sia il principale biglietto da visita per il nostro prodotto e per il nostro territorio – ha raccontato Antonella Gerini, vicepresidente del Consorzio di tutela della Finocchiona Ipg -. La sinergia con i ristoranti della zona è per noi fondamentale. Negli anni abbiamo portato avanti la collaborazione con l'Unione regionale dei cuochi toscani Urct per far entrare la Finocchiona Igp nei ristoranti, non solo nei taglieri come antipasto ma anche come ingrediente in grado di esaltare i piatti della tradizione con il suo gusto inconfondibile”. “E' un prodotto fortemente identitario del nostro territorio – ha detto Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione e assessora all'agroalimentare -. Due anni fa siamo riusciti a risolvere anche un problema che impediva l'esportazione negli Stati Uniti”. Sui dazi e l'incertezza dovuta alle differenti comunicazioni in poche ore del presidente Usa Donald Trump “siamo di fronte a un interlocutore”, lo stesso Trump, “che un giorno dice una cosa e il giorno successivo ne dice un'altra. Vediamo che accade”.