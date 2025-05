Consorzio e Laudemio. Una nuova sede per due

Una nuova sede per due. Per il Consorzio Vino Toscana e per Olio Laudemio srl Consortile, due realtà di prestigio nel panorama agroalimentare del Granducato che da ieri condividono, oltre ai principi ispiratori, la mission e la figura di Stefano Campatelli (foto) nel ruolo di direttore, anche uno spazio istituzionale, in via Michelangelo a Barberino Tavarnelle (Firenze), con l’intento di creare un punto d’incontro fisico e stabile per i produttori. All’inaugurazione della sede condivisa sono intervenuti Diana Frescobaldi, presidente di Laudemio srl Consortile, Cesare Cecchi, presidente del Consorzio Vino Toscana, l’assessora regionale all’Agricoltura e vicepresidente della Toscana, Stefania Saccardi, il sindaco di Barberino Tavarnelle, David Baroncelli, ed erano presenti il presidente della Camera di Commercio di Firenze, Massimo Manetti, il presidente di Unioncamere Toscana nonché dell’Unione Camere di Commercio Arezzo e Siena, Massimo Guasconi, e i rappresentanti dei Consorzi di Tutela e delle associazioni agricole. Dopo il taglio del nastro, un aperitivo a base di prodotti tipici toscani ed in particolare Finocchiona Igp, Pecorino Toscano Dop e Prosciutto Toscano Dop, offerti dai rispettivi Consorzi.