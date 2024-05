Confidi centro nord. Pietro Carboni nuovo presidente

Pietro Carboni è il nuovo presidente di Confidi Centro Nord, società cooperativa del sistema confindustriale che associa le Pmi per agevolarle nell’accesso al credito bancario e parabancario attraverso il rilascio di garanzie collettive. Il Confidi Centro Nord associa oltre 4mila imprese ubicate in Toscana, Umbria e Valle d’Aosta ed è in grado di assicurare un’operatività a livello nazionale: rilascio di garanzie eligibili e a prima richiesta nei confronti di banche e istituti convenzionati, rilasciando fideiussioni dirette per forniture, partecipazione gare e appalti, locazioni commerciali, anticipazioni contributi pubblici ed erogando direttamente prestiti chirografari a medio termine.