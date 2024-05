Concorso sulla pace. Vince Matilde

Arcobaleni, le bandiere del mondo, in particolare dei Paesi in guerra, cuori, stelle, note musicali e tanta fantasia: gli studenti delle classi seconde e terze della scuola media di Reggello hanno messo in campo tutta la loro creatività per realizzare il "Poster per la pace".

Il concorso promosso nelle scuole dal Lions Club Valdarno Host nelle scuole del territorio valdarnese fiorentino, ha visto l’adesione convinta di tanti ragazzi di Reggello. Il tema era "Siamo tutti connessi" e hanno aderito oltre 350 ragazzi. Per la scuola Guerri ha vinto Matilde con un disegno in cui invita a riflettere sull’importanza della pace nella nostra quotidianità. Tutti i lavori dei giovani artisti-studenti sono stati anche esposti in una bella mostra. A portare i complimenti dell’amministrazione a Matilde e ai partecipanti al concorso è stata l’assessore alla scuola e alla cultura Adele Bartolini.