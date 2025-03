Comune virtuoso. Le fatture pagate con 12 giorni di anticipo

Un Comune ‘virtuoso’ nell’onorare i debiti. Nel 2024 è migliorato ancora il dato relativo ai tempi medi di pagamento delle fatture ai fornitori, passati dai sei giorni di anticipo rispetto alla scadenza di legge (30 giorni) ai 12 dello scorso anno. "È un dato molto tecnico, ma indicativo della serietà e del rigore con cui operano i nostri uffici, a partire dall’Economato - spiega l’assessore al Bilancio Massimo Labanca - Di questo risultato beneficiano le aziende, ma anche la nostra comunità: i pagamenti tempestivi e il basso stock di debito commerciale fanno sì che non sia necessario accantonare somme che possono così essere impiegate per erogare servizi ai cittadini". Non dover accedere al fondo di garanzia è stato sancito da una delibera approvata dalla Giunta che ha dato anche il via libera al piano triennale di razionalizzazione del parco auto che prevede tra l’altro la riduzione da 54 a 48 veicoli.