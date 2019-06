Firenze, 24 giugno 2019 - Un modo per sintonizzarsi ancora di più con quella che da adesso sarà la sua nuova città. Il patron della Fiorentina Rocco Commisso partecipa a tutte le celebrazioni di San Giovanni 2019. Aveva promesso che non sarebbe mancato alle feste per il Santo Patrono e così è stato. Con entusiasmo ha assistito alla sfilata in centro del corteo storico, poi un momento di raccoglimento in Battistero per la prima parte delle celebrazioni religiose, per poi entrare in Duomo per la Messa. E il pomeriggio non sarà da meno: Commisso sarà infatti Magnifico Messere durante la sfida finale del calcio storico 2019 tra Rossi e Bianchi.

