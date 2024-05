Commercio, botteghe storiche. Tre attività spengono 40 candeline

Si allunga l’elenco delle botteghe storiche di Bagno a Ripoli: altre tre attività hanno superato il traguardo dei 40 anni. Il sindaco Francesco Casini e l’assessore all’economia hanno consegnato loro ufficialmente la targa in cotto che contraddistingue chi può vantare una storia importante di vita, lavoro, passione e impegno. Le nuove realtà iscritte all’albo sono la Carrozzeria Antella, la Vulca Srl di Grassina (impresa che realizza e commercializza scaffalature) e l’Agenzia Capanni, specializzata in pratiche automobilistiche e nautiche, anch’essa con sede a Grassina. Per diventare bottega storica bisogna non solo aver spento le 40 candeline di attività, ma anche averla sempre mantenuta sul territorio comunale, nella sede originale o comunque in zona limitrofa. Da poche settimane è stato modificato il regolamento che permette di iscriversi appena raggiunti i requisiti e non più una volta l’anno, come avveniva prima. I vantaggi sono numerosi: le attività nell’albo fruiscono di una serie di agevolazioni economiche e di iniziative promozionali, come sconti sulla parte variabile della Tari, sulle tariffe di Tosap e sull’imposta sulla pubblicità. Previste anche semplificazioni burocratiche, facilitazioni per il restauro o l’installazione di elementi di arredo urbano e di segnaletica pubblicitaria, nonché interventi di segnaletica, transito e sosta veicolare in prossimità di alcuni esercizi per facilitarne l’accesso da parte del pubblico. Inoltre c’è la targa in cotta, da affiggere fuori o dentro la propria attività, simbolo e garanzia di storia e affidabilità. Sono oltre 60 le imprese iscritte all’albo comunale tra farmacie, ferramenta, alimentari, parrucchieri, macellerie e tanti altri, un patrimonio per tutta la collettività, motore dell’economia locale e una risorsa straordinaria anche in termini di socialità e presidio del territorio.