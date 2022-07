Signa, lite e coltellate al circolo. Ferito un 28enne

Signa (Firenze), 3 luglio 2022 - Una lite scoppiata, sembra, per futili motivi e finita con un accoltellamento. E' successo sabato sera a Signa, dove un 28enne rumeno è stato colpito e ferito alla schiena con un coltello da cucina in un circolo in piazza Ciampi.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri del Radiomobile di Signa. L'aggressore è riuscito a scappare facendo perdere le sue tracce. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso e ha riportato una lesione da taglio giudicata guaribile in 20 giorni.