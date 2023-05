Chiosco estivo, tutto pronto

Individuata l’associazione cui sarà assegnata in uso la nuova area attrezzata realizzata nel parco della Piana. Si tratta dell’associazione di Promozione sociale "Hangar 42 Aps" con sede a Calenzano che ha presentato l’unica proposta in risposta all’avviso di selezione pubblica lanciato dal Comune lo scorso aprile. La concessione riguarda la porzione di terreno, inaugurata nei mesi scorsi, con chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande, servizi igienici e gazebo oltre alla parte contigua di area a verde, per una estensione complessiva di circa 1430 metri quadrati. Il gestore scelto dovrà garantire l’organizzazione di una serie di attività di aggregazione e socializzazione.