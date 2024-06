Nell’ambito dell’VIII edizione del Baroque Festival Florence, stasera alle 21 nel Chiostro della Chiesa di Santa Felicita Kerstin Fahr (nella foto) ai flauti dolci e Flòra Fàbri al clavicembalo presentano ’Un’amicizia tra musica e fiori: Händel & Telemann’, musica del settecento per flauto e clavicembalo, con musiche di Georg Friedrich Händel e Georg Philipp Telemann.

I due famosi compositori e amici Händel e Telemann condividevano non solo l’amore per la musica, ma anche l’amore per i fiori e si scambiarono lettere su piante speciali. Esistono documenti che attestano l’invio da parte di Händel a Telemann di fiori esotici da Londra ad Amburgo.