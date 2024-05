Chiara Boni è Cavaliere del Lavoro: “Un onore, la Moda italiana è sinonimo di eccellenza nel mondo”

Praga, 31 maggio 2024 – “Sono appena atterrata a Praga col mio compagno Fabrizio Rindi e sono qui per lavoro. E sono felicissima e onorata per il Cavalierato che ho ricevuto dal Presidente Mattarella”. Sprizza di gioia la voce di Chiara Boni che stamattina ha avuto la notizia della nomina tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro e non poteva partire per Praga più contenta di così.

Signora Boni, come si sente dopo questa notizia?

“Sono molto emozionata, non me l’aspettavo di diventare Cavaliere del Lavoro. A chi mi sussurrava la possibilità della nomina rispondevo che non sarei mai arrivata tra i 25 nuovi Cavalieri. E invece eccomi qua. Per prima cosa sono onorata di ricevere questo riconoscimento dal Presidente Sergio Mattarella, mi fa ancora più piacere perché lui è un grande presidente”.

E poi nell’elenco c’è anche Caterina Caselli

“Sì, mia grande amica da sempre. Ancora più felice anche per lei”.

Lei quest’anno ha festeggiato 50 anni di lavoro nella moda. Un Cavalierato ci sta bene?

“Sì, non lo nego, lavoro da 50 anni e poi ho costruito la griffe da sola, non ho ereditato un’azienda dalla famiglia, l’ho creata io partendo proprio dal mio primo negozio a Firenze, You Tarzan me Jane. Dunque sono soddisfatta e anche molto commossa”.

Finalmente la Moda riceve un meritato riconoscimento con la sua nomina. Che ne pensa?

“Ricevere il Cavalierato per il settore della Moda mi riempie particolarmente di orgoglio. E’ un settore importante per la nostra economia, con ricavi che nel 2023 hanno superato i 102 miliardi di euro, La Moda italiana è sinonimo di eccellenza del saper fare nel mondo, quell’eccellenza che ricercato con impegno, provando a creare bellezza ogni giorno. Spero che questo riconoscimento possa diventare un messaggio positivo per tutti i giovani che si mettono in gioco senza aver ereditato un’attività, proprio come ho fatto io che oggi, dopo anni di lavoro, raggiungo un traguardo che mi riempie di emozione”.

E poi Mattarella ha insignito cinque donne.

“Grata al Presidente anche per questo. Sono tutte donne molto speciali, come Marina Berlusconi che è una grande imprenditrice”.

È a Praga per lavoro?

“Sì, sono in visita a un cliente molto importante per la mia griffe La Petite Robe fondata nel 2007. E sono con Fabrizio Rindi: siamo l’unica coppia di Cavalieri del Lavoro, Cavaliere lui dal 2003 e ora anch’io!”.