All'Istituto degli Innocenti inaugurato il Centro Famiglie Firenze

Firenze, 17 febbraio 2025 - A Firenze una nuova opportunità per le famiglie del territorio: è stato inaugurato il Centro Famiglie Firenze, frutto della collaborazione fra Comune di Firenze, Società della Salute di Firenze e Istituto degli Innocenti. Il Centro, la cui nascita è stata sostenuta anche dalla Regione Toscana nel quadro delle sperimentazioni che vedono protagonista il Centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza, nasce con l’obiettivo di mettere a sistema una serie di interventi per rispondere ai molteplici bisogni delle famiglie attraverso l’integrazione tra servizi sociali, educativi, psico-pedagogici e sanitari.

Il Centro è stato inaugurato all’Istituto degli Innocenti, in piazza Santissima Annunziata, alla presenza dell’assessora alle politiche sociali della Regione Toscana, Serena Spinelli, dell’assessore al welfare, accoglienza e integrazione del Comune di Firenze e presidente della Società della Salute di Firenze, Nicola Paulesu e della presidente dell’Istituto, Maria Grazia Giuffrida.

Il progetto di collaborazione con il Comune di Firenze prevede attualmente un centro famiglie articolato su due sedi, per il Comune in via Palazzuolo 12 e all’Istituto degli Innocenti, alle quali in futuro potranno aggiungersi ulteriori articolazioni nel territorio cittadino.

Agli Innocenti le famiglie troveranno uno sportello informativo ad accesso libero, servizi di orientamento e consulenza, il servizio di mediazione familiare Bambini al centro e un nuovo spazio neutro per il servizio di incontri protetti. Ampio e rinnovati spazi anche per attività di gruppo, laboratori e altre attività con bambini e famiglie previste dal progetto per il sostegno alla genitorialità Crescere Insieme. La proposta degli Innocenti, fortemente orientata alla promozione, si configura come complementare a quella offerta dal Comune in altre sedi e consente di integrare con altri servizi per le famiglie già presenti all‘interno dell’Istituto i servizi di base previsti dal modello condiviso a livello nazionale per questa tipologia di servizi. Nella sede del Comune di Firenze di via Palazzuolo 12 sono presenti, invece, altri servizi del Comune connessi alle funzioni di Centro per le famiglie tra cui il centro affidi, il centro adozioni, la mediazione familiare, i gruppi di parola genitori e figli, parte della coordinazione genitoriale, l’accoglienza di donne sole o con figli vittime di violenza. All’interno dell’Istituto degli Innocenti, il Centro per le famiglie è ospitato in un’ampia porzione (circa 143 mq) di immobile adiacente all’attuale Consultorio dell’ASL, oggetto di un recente importante intervento di ristrutturazione, finanziato dall’ente con un consistente investimento, sostenuto anche con risorse ricevute dall’Istituto da parte di privati attraverso lasciti testamentari e donazioni. Il Centro ha una prima stanza di accoglienza e punto di informazione per le famiglie con la presenza di un operatore; una seconda sala è adibita agli incontri di mediazione familiare e agli incontri di consulenza e orientamento. Altri due ambienti sono riservati ad accogliere il servizio di incontri protetti, in spazio neutro, per sostenere il diritto di relazione fra bambini e genitori non affidatari alla presenza di un operatore. Uno di questi è dotato di specchio unidirezionale per osservare l’incontro stesso dall’esterno da parte degli operatori specializzati e su richiesta dell’autorità giudiziaria.

Entrambe le stanze dispongono di un angolo di gioco per bambini molto piccoli e di quanto necessario per garantire una situazione confortevole per i bambini e i loro genitori. L‘Istituto degli Innocenti realizza già da tempo tutti gli incontri protetti in carico al Comune di Firenze che vedono coinvolti bambini di età compresa fra 0-6 anni. Sempre integrato nelle funzionalità del Centro Famiglie, e con accesso diretto al cortile interno e al giardino, un ulteriore ambiente che potrà essere utilizzato per attività di gruppo con adulti e bambini fra le quali quelle previste dal servizio Crescere Insieme: Primi passi insieme con bambini 0-12 mesi; Giocare insieme, con bambini 12-36 mesi.