Cecco e Cipo aprono stasera il Lungarno live

Saranno Cecco e Cipo, il duo di Vinci, dallo stile ironico e irriverente a inaugurare la prima data di Lungarno live, la rassegna musicale del Molo, stasera dalle 20 in poi (ingresso libero). Insieme ripercorreranno le tappe della loro carriera musicale portando sul palco i brani dal primo all’ultimo album, dal titolo “Con permesso”, uscito a gennaio 2022 per Blackcandy Produzioni. Da ’Roba da maiali’ del 2011 a ’Lo gnomo e lo gnù’ del 2014; passando per ’Flop’ del 2016 e ’Straordinario’ del 2019, durante la serata il duo attingerà da tutti gli album del suo repertorio musicale fino al più recente Con permesso del 2022, anticipato dai singoli ’Ancora un’altra volta’, ’I due eschimesi dell’isola di Baffin’ e ’Che fine ho fatto’.

Simone Ceccanti e Fabio Cipollini alias Cecco e Cipo conquistano l’attenzione della stampa e del grande pubblico grazie a una cliccatissima audizione a X Factor 8 nel 2014. Con quasi 6 milioni di stream su Spotify e centinaia di concerti in tutta la penisola, Cecco e Cipo sono apprezzati da un pubblico sempre più ampio grazie alla loro peculiarità: l’arte del racconto, uno storytelling sempre pungente e ironico.

L’evento si inserisce nella rassegna “LungarnoLive” che durante tutta la stagione estiva ospiterà artisti più conosciuti, che si alterneranno a giovani promesse del panorama fiorentino, in un vivace collage di pop, ritmi tropicali e jazz, senza tralasciare la sperimentazione dei suoni più attuali.