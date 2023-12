Casette di legno e vin brulé . Caccia ai doni solidali e artigianali

Da Santa Croce a Santissima Annunziata, dal giardino dell’Orticultura a piazza Santa Maria Novella: sbocciano i mercatini di Natale in ogni angolo della città. Regali per tutti i gusti e tutte le tasche, con proposte originali che, in molti casi, fanno bene anche al cuore.

In piazza Santa Croce si trova il più pittoresco dei mercatini: le 50 casette in legno del "Weihnachtsmarkt" (al lunedì al giovedì 10-22, nel weekend chiusura alle 23). Tra gli stand, con espositori provenienti da tutta Europa, si possono trovare prodotti dell’artigianato, fatti a mano, decorazioni natalizie, candele e altri oggetti per la casa, senza dimenticare brezel, strudel e vin brulé. E non manca la postazione per inviare la letterina a Babbo Natale. Il mercatino resterà aperto fino al 17 dicembre.

L’8 e il 9 dicembre (dalle 10 alle 18) al Giardino dell’Orticoltura si rinnova l’appuntamento con il "Christmas Bazaar", una delle fiere natalizie di beneficenza più antiche di Firenze, organizzata, allora come da adesso, da Ailo (American International League of Florence Onlus) con il patrocinio del Comune. Giunto alla 47esima edizione, il mercatino propone abbigliamento e accessori vintage, bigiotteria, vestiti e giochi per bambini, manufatti lavorati a maglia e all’uncinetto, decorazioni natalizie artigianali, libri in italiano e in inglese, oggettistica, bric-à-brac e il banco internazionale che presenterà prodotti e realizzazioni fatte a mano e altre sorprese da ogni parte del mondo. Tra le novità di quest’anno, le coperte di "Viva Vittoria Firenze", l’evento che si è svolto lo scorso novembre in piazza Santa Croce, il cui ricavato andrà a tre associazioni che lavorano contro la violenza sulle donne. L’8 dicembre farà tappa al mercatino anche Babbo Natale.

Dall’artigianato locale e solidale agli addobbi plastic free realizzati con materiali naturali, fino ai prodotti alimentari a filiera corta: l’8 dicembre torna la Fierucola dell’Immacolata in piazza della Santissima Annunziata (dalle 9 alle 19) con la mostra mercato organizzata dall’associazione La Fierucola per un Natale all’insegna della sostenibilità. In piazza saranno presenti anche diverse associazioni locali di volontariato che avranno l’occasione di farsi conoscere e attraverso la vendita dei loro manufatti potranno autofinanziarsi per future attività. I successivi appuntamenti con la Fierucola saranno il 10 dicembre in piazza del Carmine e il 17 dicembre in piazza Ognissanti.

In piazza Santa Maria Novella, dall’8 al 21 dicembre (dalle 10 alle 20) saranno presenti 16 casette in legno dei mercatini di Natale organizzati dall’associazione "Ars Manualis" e incentrati sul fatto a mano: gli stand addobbati in stile natalizio mettono in mostra le eccellenze dell’artigianato artistico toscano, arti orafe, pelletteria, legatoria, tessuti, ceramica, legno, cappelli di Signa, mosaico fiorentino ed enogastronomia.

Più che un mercatino è un super mercato: alle Cascine nei giorni 10, 17 e 24 dicembre c’è il mercato dell’Avvento: 150 banchi con abbigliamento, articoli per la casa, artigianato, cibo e molto altro. I mercatini organizzati a Firenze dall’Associazione Heyart tornano con i colori del Natale con un doppio appuntamento targato "Creative Factory". Il primo si svolge dall’8 a 10 dicembre in piazza dei Ciompi, il secondo il 16 e 17 in piazza della Santissima Annunziata (dalle 9,30 alle 20). In entrambi i casi protagonista è la creatività dei piccoli artigiani che propongono oggetti unici, perfetti per regali originali. Da non perdere, poi i mercatini solidali come "Nataleperfile", l’evento ospitato a Palazzo Corsini dal 15 al 17 dicembre (dalle 10 alle 19) e quello dell’associazione Toscana Tumori al Palazzo degli Affari il 16 e 17 dicembre (dalle 9,30 alle 19).