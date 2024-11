Case popolari, piano di rinascita. Inizia il restauro da 300mila euro

Sono tre, tutti in via dei Platani, gli alloggi Erp che nella giornata di ieri hanno visto il via ai cantieri per i lavori di ristrutturazione. Un intervento che fa seguito a quanto annunciato nelle passate settimane dall’amministrazione comunale quando il sindaco Tagliaferri e l’assessore alle politiche abitative, Lorenzo Ballerini, insieme al presidente di Casa Spa, Luca Talluri, ribadirono che "quella della casa era e resta una priorità assoluta". Aggiungendo che "il progetto di ristrutturazione di questi alloggi è soltanto la prima tappa di quello che vuole essere un impegno costante". Tutto ciò grazie alle risorse stanziate dal Comune di Campi e destinate all’ente gestore Casa Spa. I lavori sono partiti con una visita ai cantieri da parte dell’assessore Ballerini, "un momento simbolico – ha detto - che sottolinea l’impegno dell’amministrazione nel garantire il diritto alla casa e migliorare le condizioni abitative dei cittadini". Il progetto prevede un investimento complessivo di circa 300.000 euro, finalizzato alla ristrutturazione di tutti gli alloggi Erp attualmente inutilizzati, con l’obiettivo di renderli nuovamente disponibili alla cittadinanza. L’accordo stipulato prevede inoltre che per i prossimi due anni tutte le risorse reperite saranno aggiunte a quelle già disponibili, permettendo di proseguire e ampliare gli interventi nel tempo. "Con l’apertura dei cantieri – ha aggiunto Ballerini - manteniamo fede all’impegno preso in campagna elettorale: restituire alla comunità tutti gli alloggi disponibili. Mentre a livello nazionale il tema dell’abitare resta ai margini delle agende politiche, noi diamo seguito alle parole con i fatti". Parallelamente, l’amministrazione ha annunciato che nelle prossime settimane verranno assegnati i primi alloggi ripristinati in via ordinaria: sei unità sono già pronte e altre tre saranno disponibili entro la fine del mese. Inoltre, ulteriori otto alloggi saranno assegnati in auto-recupero, ovvero attraverso un sistema che prevede l’anticipo delle spese a carico degli inquilini. "Vogliamo fare di tutto per rispondere alle esigenze abitative del territorio – ha concluso Ballerini -, valorizzando il patrimonio Erp e offrendo nuove opportunità alle famiglie in difficoltà. L’accordo nasce proprio per sviluppare questo tipo di scelta politica e lasciare aperta la possibilità di ulteriori finanziamenti da destinare alla ristrutturazione di alloggi vuoti in futuro".