Carenza di medici, sale la rabbia. L’ultimatum dei sindaci alla Regione

Alto Mugello senza medici, il problema è ancora aperto e non manca la polemica politica. La situazione è preoccupante. Marradi e Palazzuolo sul Senio continuano ad avere un solo medico di famiglia, che peraltro, ad agosto, andrà in pensione. Così i due sindaci, Tommaso Triberti e Marco Bottino, hanno scritto una lettera-ultimatum alla Regione, chiedendo una soluzione entro il 14 febbraio. E terranno un consiglio comunale congiunto – evento mai accaduto prima – a Marradi il prossimo 21 febbraio.

"La chiave – ripete il sindaco di Palazzuolo Marco Bottino sono incentivi economici e facilitazioni logistiche-organizzative, ovvero ambulatori e segreterie gratuite, per favorire l’arrivo di nuovi medici. Occorre che a Firenze si capisca che le nostre zone non possono essere trattate come le altre. Siamo luoghi dove i medici di base non vengono facilmente: l’ultima selezione aveva due concorrenti, ma nessuno di loro ha accettato di far servizio qui, preferiscono sedi più raggiungibili, è ovvio. Occorre quindi uno sforzo economico diverso per renderci più appetibili".

Intanto la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Elisa Tozzi annuncia un’interrogazione ed è molto critica: "La sinistra, da sempre, si loda per la sanità pubblica toscana. Anzi, spesso attacca il centrodestra e il governo per tagli che, in realtà, non vi sono stati. Al tempo stesso però non è in grado di guardare dentro il proprio orticello. Uno dei problemi più urgenti da risolvere è senza dubbio quello del medico di base. L’ultima vicenda è legata a Palazzuolo sul Senio. Dopo che la dottoressa Vignoli è andata in pensione, la stessa non è stata sostituita. È evidente che servano servizi per i giovani dottori, come ad esempio un sistema moderno di connessione a internet. Senza dimenticare un servizio di trasporto da e per la stazione di Marradi".

Replica Bottino: "Prendo atto della volontà della Consigliera di farsi carico del problema del medico di base nel nostro comune, e gli ricordo che il problema riguarda anche Marradi. Ma gli ricordo anche che questa amministrazione sta da tempo lavorando, insieme alla Regione, a una risoluzione del problema".

Paolo Guidotti