Università, oltre 1.200 studenti al Career day a Firenze

Firenze, 7 maggio 2024 - Oltre 1.200 tra studenti, neolaureati, dottorandi e dottori di ricerca a colloquio con le aziende a Firenze in occasione del Career day 2024, organizzato dall'Università al Campus Morgagni. Un incremento di partecipazione, fanno sapere dall'Ateneo, di circa il 60% rispetto alla precedente edizione. "I numeri sono in aumento, oltre 1.200 ragazzi che hanno aderito e più di 80 aziende. Mi sembra un buon successo che cercheremo di migliorare anche il prossimo anno. È un momento di incontro, qui bisogna cercare di scoprirsi, accordare i suoni per capire cosa uno cerca dall'altro", ha commentato la rettrice Alessandra Petrucci, che ha portato un saluto in apertura del Salone del lavoro insieme al prorettore al Trasferimento tecnologico Marco Pierini e al delegato al Placement Francesco Grasso. Candidature provenienti da tutte le aree disciplinari, umanistica e della formazione, economica e delle scienze sociali, scientifica, tecnologica e biomedica, per le 300 posizioni aperte, tra tirocini e occupazione. "Per i giovani è un modo per mettersi in gioco, magari non sarà il loro lavoro, ma sicuramente rappresenta una palestra per poter poi trovare il loro destino. Abbiamo avuto un buon riscontro delle edizioni passate, anche se è difficile dare un esito effettivo", ha aggiunto Petrucci - in merito alla "quantificazione" dei colloqui che poi si sono finalizzati. "Resta però un appuntamento importante per capire il mondo del lavoro e cosa chiede. Se vogliamo - ha concluso - è ancora, in un certo senso, un momento di formazione, non solo per gli studenti, ma anche per le aziende che hanno bisogno di capire i giovani".