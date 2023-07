Canottieri Firenze premiate con la Charta Smeralda per l'impegno sulla sostenibilità ambientale La Canottieri Firenze è stata insignita della Charta Smeralda, un riconoscimento per l'impegno nella tutela e salvaguardia dell'ambiente, in particolare del fiume Arno. Un'iniziativa dei Panathlon Firenze e International per promuovere la sostenibilità ambientale nello sport.