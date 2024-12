Campagna natalizia Coop e Unicoop Firenze per sostenere le popolazioni colpite dalla guerra

Alle popolazioni colpite dalla guerra in Libano, Sudan, Ucraina e Gaza: a loro è dedicata la campagna natalizia promossa dal mondo Coop e da Unicoop Firenze, in collaborazione con la Fondazione Il Cuore si scioglie e la Fondazione Noi, per sostenere Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati che, dal 1950, in tutto il mondo, protegge e assiste le persone costrette a fuggire a causa di guerre e persecuzioni.

Fino al 9 gennaio è possibile contribuire donando alle casse di tutti i punti vendita Unicoop Firenze, su Eppela o con bonifico bancario. Le donazioni saranno utilizzate dall’Unhcr per acquistare kit di aiuti umanitari destinati alla popolazione del Libano, Sudan, Ucraina e Gaza, qui attraverso la Mezzaluna Rossa.

Nel periodo delle feste, nei punti vendita Coop saranno allestite postazioni per informazioni sulla campagna e sulle iniziative delle sezioni soci Coop che organizzeranno cene, incontri e occasioni di socialità per contribuire alla raccolta.

La campagna è stata presentata alla presenza di Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze e della Fondazione Il Cuore si scioglie; con la partecipazione – in collegamento da Ginevra – di Carlotta Wolf, communication officer Unhcr e di Giovanna Li Perni di Unhcr Italia, che si occupa della raccolta fondi con le aziende.

"Quello che vediamo succedere, giorno dopo giorno, nei tanti territori colpiti oggi dalla guerra, non può lasciarci indifferenti. L’impegno per la pace e per la solidarietà da sempre sono nel dna di Coop – sottolinea Mori –. Per questo abbiamo deciso di promuovere la campagna a sostegno dell’UNHCR, grazie alla quale le donazioni raccolte potranno raggiungere le popolazioni colpite dalle guerre. Natale è un periodo in cui la maggior parte delle famiglie italiane si riunisce per passare dei momenti di convivialità e spensieratezza insieme. Non è lo stesso per milioni di famiglie del mondo colpite dalle guerre, a volte privati persino di beni essenziali come cibo e acqua."