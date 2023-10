Camminando con Nicco . Cinque chilometri di solidarietà

Si terrà domenica 15 ottobre alle 10 l’evento ’Camminando con Nicco’, passeggiata di cinque chilometri il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Tommasino Bacciotti. La partenza sarà al Campo sportivo Sales e l’arrivo è previsto all’albero di Nicco, al Parco del Mensola. Le maglie per partecipare sono disponibili al Benzivendolo di piazza Alberti, alla gelateria Acai in via Varlungo e da Parigi Style in via Orcagna. Per informazioni 335.6316816