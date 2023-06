CALENZANO, Nido Trenino temporaneamente spostato nella scuola Rodari

Trasferimento temporaneo per il nido comunale Il Trenino di via Mazzini. A causa dei lavori di ristrutturazione che interesseranno l’edificio nel mese di luglio, infatti, dal prossimo lunedì tutte le attività didattiche del servizio per la prima infanzia verranno spostate nella struttura della scuola materna Rodari con sede in via del Risorgimento 13. L’attività proseguirà comunque con gli orari e l’organizzazione consueta. I necessari interventi all’interno del Trenino, dopo che, nel dicembre scorso, perdite dei tubi del riscaldamento avevano provocato il rigonfiamento del parquet in alcune stanze oltre che macchie di umidità sulle pareti, erano stati anche al centro del dibattito del consiglio comunale nei mesi scorsi: in particolare il vicesindaco Alberto Giusti aveva fatto sapere che in estate sarebbe stata effettuata la sostituzione del parquet e la tinteggiatura nelle aule utilizzate per attività principali, lavori impattanti da effettuare con la scuola chiusa.