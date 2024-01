Calcit dal cuore d’oro: donato un doppler. Il Serristori ringrazia: "Ci tornerà utile"

Nuova donazione del gruppo del Calcit di Figline al Serristori: per il Day Service multidisciplinare è stato finanziato l’acquisto di un doppler continuo per l’attività diagnostica vascolare. Diretto da Angiola Fabbroni all’interno della struttura operativa complessa di medicina interna di Serristori e Santa Maria Annunziata, l’apparecchio darà un importante aiuto per la gestione delle urgenze mediche differibili e fast track. Il day service effettua una valutazione rapida di pazienti complessi per individuare la eventuale necessità di ricovero diretto o di proseguo del percorso diagnostico terapeutico ambulatorialmente. Al servizio, spiega Bribani, "afferiscono sia pazienti con problematiche più complesse sia persone dimesse che devono fare follow up".