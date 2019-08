Firenze, 10 agosto 2019 - Dalla notte tra venerdì 9 e sabato 10 agosto è chiusa via Alamanni a Firenze, nel tratto tra viale Rosselli e via Jacopo da Diacceto, in seguito alla caduta di calcinacci da un palazzo. Il transito è interdetto al traffico privato, regolare invece la tramvia, secondo quanto si spiega dalla polizia municipale, La chiusura è stata disposta, si spiega ancora, dai vigili del fuoco.

