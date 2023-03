Firenze, voragine in via del Pratellino: caos traffico per la partita

Voragine in via del Pratellino (Foto Gianluca Moggi / New Press Photo)

Firenze, 9 marzo 2023 – Chiusa per una voragine in strada via del Pratellino, in direzione Viale dei Mille, in zona Campo di Marte. Ed è subito caos traffico per la partita di Conference League Fiorentina-Sivasspor alle 21. A causa del cedimento della carreggiata sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e il personale di Publiacqua. Dalle 17.40 è scattata la chiusura della strada. Secondo quanto riferito da Publiacqua si tratta di uno sprofondamento dovuto al cedimento della condotta fognaria. Al momento sono in corso le verifiche mentre nella giornata di domani partiranno i lavori di riparazione della condotta e successivamente di ripristino della sede stradale. E’ probabile, data la posizione della buca, che si possa riaprire domani mattina una corsia di marcia, come comunicato dai tecnici di Publiacqua.