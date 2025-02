Box e posti auto: Firenze guida la classifica nazionale dei rincari insieme a Napoli

Firenze, 19 febbraio 2025 – Secondo le analisi dell'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, Firenze si conferma tra le città italiane con i maggiori aumenti nei prezzi di box e posti auto. Nella prima parte del 2024, infatti, il costo dei box è cresciuto del 3,3%, mentre quello dei posti auto ha segnato un incremento del 3,2%, posizionando il capoluogo toscano al vertice della classifica nazionale insieme a Napoli.

Aumenta la domanda, diminuiscono gli spazi

La crescita dei prezzi trova spiegazione in diversi fattori. Tra i più incisivi, le modifiche alla viabilità cittadina, con interventi come l'ampliamento della tramvia e il rifacimento dei marciapiedi, che hanno ridotto gli spazi disponibili per la sosta su strada. La conseguenza diretta è un aumento della domanda per soluzioni di parcheggio privato, che spinge al rialzo i prezzi di box e posti auto.

Nel confronto con altre grandi città, Firenze registra un incremento ben superiore alla media nazionale (dicevamo, +3,3% per i box e +3,2% per i posti auto). Realtà come Milano (+2,4% per i box, +1,6% per i posti auto) e Roma (+2,4% e +2,6%) mostrano sì un trend positivo, ma Firenze supera entrambe, segno di una crescente pressione del mercato immobiliare cittadino sulla domanda di parcheggi privati. Da considerare anche il fatto che, da mesi, il capoluogo toscano è tristemente famoso per il ripetersi di ‘spaccate’ alle auto. In una situazione come questa, diventa ancor più importante avere uno spazio protetto per posteggiare la propria auto.

Statistiche sulle operazioni di compravendita

I dati relativi alle operazioni realizzate dalle agenzie affiliate del Gruppo Tecnocasa, nel primo semestre 2024, confermano che il 73,5% delle operazioni relative ai box riguardano le compravendite e il 26,5% la locazione. Nella maggioranza dei casi chi acquista un box lo fa per utilizzarlo (53%), ma c’è una discreta percentuale (47%) che lo acquista per metterlo a reddito.

La maggioranza di chi acquista un box ha un’età compresa tra 45 e 54 anni. E il 73,7% degli acquirenti è rappresentato da famiglie. Chi acquista per uso personale il box lo cerca quasi nello stesso condominio in cui abita o nelle vicinanze (entro i 500 metri). Negli ultimi tempi, si ricercano tipologie di dimensioni adatte a macchine moderne, a volte anche con la colonnina per la ricarica elettrica.

Importante, ovviamente, che ci sia il sufficiente spazio di manovra. In particolare, nei palazzi storici è difficile trovare box di dimensioni adatte e per questo motivo, quando possibile, si realizza un cambio d’uso dei locali commerciali non più utilizzati.