Bottai più verde: il parcheggio cambia look

In questi giorni in cui tradizionalmente andiamo a trovare i nostri cari defunti, nei cimiteri gli avventori hanno trovato degli accessi più curati: nelle scorse ore gli operai del Comune si sono messi all’opera per migliorare le zone di transito e ingresso ai campisanti. Nei cimiteri di San Cristofano, San Gersolé, Via di Quintole per le Rose, Bagnolo, delle Rose e Nizzano sono stati effettuati interventi per il ripristino delle pavimentazioni bianche delle strade di accesso. Utilizzando materiale stabilizzato di cava e ghiaia, le strade sono state consolidate per garantire maggiore stabilità e sicurezza ai visitatori. Non solo: si sono occupati anche di un parcheggio particolarmente utilizzato non solo dagli imprunetini, ma anche dai pendolari e dai turisti: il parcheggio della frazione di Bottai, sulla via Cassia, luogo di ingresso e uscita da Firenze per chi arriva o va a Siena e sull’A1. Qui nell’area di sosta sono state eseguite operazioni di sistemazione del verde pubblico, comprendenti lo sfalcio dell’erba e la sagomatura delle siepi, per migliorare l’estetica e la fruibilità dell’area. "L’amministrazione è impegnata a mantenere un alto standard di cura per il territorio, specialmente in aree sensibili come i cimiteri e i parcheggi, che sono luoghi di servizio e di rispetto per la comunità" dice il sindaco Lazzerini (foto). L’assessore ai lavori pubblici Canuti promette che gli interventi sul territorio proseguiranno anche nei prossimi mesi.

Manuela Plastina