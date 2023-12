Borsa giocattoli. L’ultima volta all’hotel Delta

Ultimo appuntamento del 2023 per la storica "Borsa del giocattolo d’epoca". Quella di domenica 3 al Delta Florence sarà, però, anche l’ultima edizione nella sede dell’hotel dopo 27 anni. Dal 10 marzo, l’iniziativa si sposterà all’Hotel Mirò perché il Delta sarà al centro di una ristrutturazione. Gli appassionati potranno trovare, domenica, i più diversi giocattoli, magari per arricchire una collezione o anche per un regalo natalizio: soldatini di tutte le misure e fogge, statuette da presepe, bambole dal bisquit al panno Lenci fino alla più moderna Barbie ma anche auto in pressofusione in tutte le scale insieme a moto, treni, automi e navi. Non mancheranno poi i giochi da tavolo, tra gli altri il Subbuteo. Sarà come tradizione presente anche un ufficio valutazioni a disposizione del pubblico, oltre a restauratori che daranno, gratuitamente, consigli sulla conservazione e riparazione. Ingresso a offerta libera dalle 9 alle 15.