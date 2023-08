Bonus libri distribuiti a Lastra a Signa: ecco come richiederli

Sono già in distribuzione all’ufficio Servizi educativi, in via Togliatti 41, le cedole librarie per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 20232024 per gli alunni di scuole primarie residenti a Lastra a Signa ma iscritti a plessi di altri Comuni. Le cedole possono essere richieste tramite mail all’indirizzo [email protected] allegando il documento del genitore richiedente ed indicando precisamente i dati dell’alunno per cui è effettuata la domanda (cognome, nome, scuola che frequenterà e Comune). Chi volesse invece ritirare di persona le cedole per il ritiro dei testi scolastici potrà recarsi allo stesso Ufficio Servizi educativi nei giorni di martedì e giovedì: occorre però prendere prima un appuntamento. Per qualsiasi informazione e richiesta di chiarimenti è possibile comunque contattare l’ufficio ai numeri 055 32701120553270118.