Bistecca, pizza e tortelli. Ogni paese ha la sua sagra

Bistecca, pizza e tortelli sono i protagonisti di feste e sagre in questo magico fine settimana di San Lorenzo. A Sagginale ecco la tradizionale ‘Sagra del Tortello Mugellano’. L’evento è in programma tutti i giorni fino a giovedì 15 agosto. Al fresco degli alberi e della Sieve, è l’occasione giusta per gustare il tortello tradizionale mugellano condito con vari sughi e in bianco, insieme a bistecche alla fiorentina, grigliate miste e altri piatti tipici locali. La domenica ed i festivi la sagra sarà aperta sia a pranzo dalle 12, che a cena dalle 19, mentre gli altri giorni solo a cena. La sagra si svolge nei locali presso il campo sportivo in via Ponte d’Annibale a Sagginale. Per info e prenotazioni tel. 055 8490072.

‘Festa della pizza’ a San Donato in Poggio, organizzata e gestita dai volontari della locale società sportiva. Tutte le sere, fino alla fine del mese, nella struttura accanto alla Coop del paese, saranno servite fantastiche pizze più grandi dei piatti, sottili e friabili con tanto condimento e varietà di composizione. Da abbinare ad antipasti e primi piatti e per concludere in bellezza c’è l’innovativa Pizza alla Nutella.

A San Godenzo si alza stasera il sipario sulla ‘Festa della musica e dello sport’ che si svolge al Parco degli Alpini. La festa è in programma fino a domenica e dal 14 al 18 agosto. Sulla tavola tortelli, tagliatelle e carne alla brace sono i piatti più richiesti, insieme alle ricette delle massaie del paese. Tutte le sere intrattenimenti musicali e tanto divertimento. Da ricordare le cene a tema e il Pranzo di Ferragosto nel fresco dello storico paese. Per info Alessandro 320 4309898 e Luigi 338 2103574, oppure sul sito del Comune di San Godenzo.

Domenica 11 agosto a Firenzuola, zona Porta Fiorentina, si terrà lo ‘Svuota cantine’ dalle 9 fino a tarda sera. L’occasione giusta per fare shopping tra decine di bancarelle e gli appassionati di cimeli d’epoca potranno cogliere l’occasione per cercare l’affare dell’estate.

Fino al 15 agosto a Galleno, frazione di Fucecchio, si svolge la 53ª edizione della ‘Sagra della bistecca’. Al campo sportivo sarà possibile gustare la classica bistecca e altri piatti della tradizione. Ogni sera musica dal vivo e intrattenimento. Il ristorante apre alle 19,30, consigliata la prenotazione al 320 9719333.

