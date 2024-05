Biciclettate, mostre fotografiche e concerti . Tutte le iniziative in vista del passaggio del Tour

Eventi ed iniziative a Pontassieve e Pelago in vista del passaggio del Tour de France. Domenica 26 maggio è in programma una biciclettata per famiglie lungo le piste ciclopedonali del territorio. Il ritrovo è previsto alle 10 in piazza Aldo Moro a Sieci, con arrivo in piazza Verdi a San Francesco e maglia gialla perm tutti. Da martedì 28 a mercoledì 29 giugno la granfondo cicloturistica Settemuri, pedalare in Valdisieve, mostra fotografica ad ingresso gratuito visitabile, a partire dalle 18, al Museo Geo in piazza Vittorio Emanuele II. Domenica 2 giugno arriva il Bardellone Trophy, 16esima edizione della manifestazione ciclistica che ogni anno, in occasione del Toscanello d’Oro, raduna appassionati di Mountain Bike, eBike e Gravel Bike. Il ritrovo è alle 8,30 in piazza Vittorio Emanuele II a Pontassieve. I percorsi per Mountain Bike e eBike si snoderanno all’interno dell’area trail del Bardellone. Venerdì 14 Franco Lotti, Bruno Confortini e Riccardo Clementi si confrontano a colpi di pedali: alle Muratine, dalle 18, presentazione dei libri "Franco Lotti. le corse e la vita" di Bruno Confortini ed "Un pirata in cielo. 18 volte Pantani" di Riccardo Clementi. Venerdì 14 giugno: Quanta strada nei miei sandali. Quanta ne avrà fatta Bartali - Bike Sound: Concerto a gratuito, presso alle Muratine a partire dalle 19, a cura della Scuola di Musica. Martedì 18 giugno La bicicletta della Resistenza, una serie di letture (a partire dalle 18)sul ruolo delle staffette durante la lotta partigiana. A seguire: Ludostaffetta, manifestazione per tutte le età con messaggi di pace. Giovedì 27 giugno Arte di strada e ciclismo, inaugurazione, a partire dalle 18, della grande opera di Street Art dedicata al Tour de France. Infine venerdì 28 giugno Bici Party, Parti in Bici, festa serale al Ponte Mediceo.

Leonardo Bartoletti