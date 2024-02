Bici e mobilità sostenibile ’Tirala fuori dal garage’. Le riparazioni itineranti

SCANDICCI

Sos biciclette, ecco il servizio ‘volante’ di riparazione. L’appuntamento è proposto dall’associazione Firenze Ciclabile, in collaborazione con il Comune di Scandicci. ‘Tirala fuori dal garage’ questo il titolo dell’evento che si terrà sabato 2 marzo, dalle 10 alle 13, in piazza della Resistenza, dove arriveranno i meccanici dell’associazione, che saranno a disposizione dei cittadini per riparare le bici danneggiate e permettere di utilizzarle nuovamente per godersi una sana pedalata in campagna o lungo le piste ciclabili cittadine. Il piano della mobilità sostenibile del Comune prevede di incrementare proprio la mobilità ciclabile, passando a 60 km di piste dagli attuali 20. E proprio in questo reticolo potenziato sono previsti anche dei punti ‘officina’, le cosiddette ‘ciclostazioni’ per la sosta delle bici, le ricariche delle ebike, e in alcuni casi punti attrezzati per manutenzioni e riparazioni.

Certo serve una sensibilizzazione su tutto questo, perché non si diventa ‘Amsterdam’ in una settimana. Iniziative come quella di sabato sono un punto di partenza proprio sul percorso che l’amministrazione ha scelto di intraprendere per potenziare la mobilità sostenibile a Scandicci.