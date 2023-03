Sanità, Bezzini: “La Toscana ha escluso l'uso dei medici a gettone”

L'assessore Simone Bezzini

Firenze, 22 marzo 2023 - "La Regione Toscana ha escluso l'uso dei medici a gettone per la gestione dei pronto soccorso a differenza di altre regioni che si sono avventurate su questo terreno. Non solo lo abbiamo escluso, ma vogliamo continuare a escluderlo, vogliamo che le funzioni strategiche del servizio sanitario restino pubbliche". Lo ha detto l'assessore regionale al diritto alla salute, Simone Bezzini, rispondendo in Consiglio regionale a un'interrogazione dei consiglieri della Lega sulle problematiche dei pronto soccorso in Toscana.

"Vogliamo evitare che forme come le esternalizzazioni o l'impiego di medici a gettoni si introducano nel sistema sanitario della nostra regione - ha poi aggiunto Bezzini .- Da questo punto di vista noi resistiamo". Sul pronto soccorso, in modo da risolvere le criticità, Bezzini ha anche detto che sono “allo studio due provvedimenti: il primo è una delibera che ha prevalentemente carattere organizzativo dove si raccolgono e mettono a sistema le buone pratiche" e offre "una proposta di innovazione organizzativa dei pronto soccorso. Il secondo terreno di lavoro è una proposta di legge che prevede anche misure di incentivazione economica".