Beni alimentari. Mano tesa del Comune. Aiuti per 284 famiglie

In arrivo anche a Bagno a Ripoli "Dedicata a te", la carta alimentare prevista a livello nazionale come misura di sostegno al reddito. Sono 284 le famiglie ripolesi che ne hanno diritto e che in questi giorni le hanno ricevute o le stanno per ricevere.

Si tratta di un contributo a famiglia di 500 euro: questi soldi possono essere utilizzati per fare la spesa e acquistare beni alimentari di prima necessità, carburanti e anche abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

Agli aventi diritto, la carta arriverà tramite postino all’indirizzo di residenza sotto forma di lettera: nella busta c’è un invito a recarsi all’ufficio postale per ritirare personalmente la propria "Dedicata a te".

Chi ha i requisiti necessari per ottenere il beneficio, dunque, stia attento a cosa arriva nella buca della posta per poter andare con l’invito in mano a ritirare la carta quanto prima. Per essere convalidata e diventare utilizzabile, basta fare almeno un acquisto di qualsiasi cifra in uno degli esercizi commerciali autorizzati entro il 16 dicembre 2024, altrimenti non sarà più efficace e spendibile. Possono ottenere la "Dedicata a te" i nuclei familiari con Isee sotto i 15 mila euro, almeno 3 componenti con almeno uno di 14 anni e assenza di qualsiasi misura di inclusione sociale o altre forme previdenziali (Naspi, mobilità, Adi, carta acquisti…).

Per informazioni ulteriori, è a disposizione l’ufficio servizi sociali del Comune al numero 055.6390353-352.

Manuela Plastina