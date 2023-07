Beccato in zona stazione con bici elettrica rubata Denunciato un 26enne

Lo hanno notato mentre trascinava una bici elettrica con il lucchetto inserito e lo hanno fermato per un controllo, scoprendo che la bicicletta era rubata. E’ successo sabato scorso in via Fiume, dove una pattuglia del Reparto Fortezza della Polizia Municipale durante il consueto servizio di controllo dell’area della stazione. L’uomo che trascinava la bicicletta è risultato un 26enne originario dell’Asia ma residente in Italia ed in regola con le norme del soggiorno. Il veicolo è stato sequestrato e portato alla Depositeria Comunale.