Bargino-San Casciano. Raccordo chiuso. Lavori in orario notturno

Chiude un pezzo di raccordo autostradale Siena-Firenze nel Comune di San Casciano. Da lunedì, e per due settimane, sarà chiuso il tratto di superstrada tra Bargino e San Casciano dalle 22 alle 6 del mattino. Questo per tutti i giorni fino a venerdì 29 marzo. Il traffico sarà deviato sulla sr2 Cassia. Come si legge in una nota dell’Anas, le chiusure, che con la stessa modalità interesseranno anche il tratto di Colle Val d’Elsa, ma soltanto fino al 22 marzo, sono necessarie per eseguire "i lavori di manutenzione programmata previsti dal piano di riqualificazione dell’infrastruttura, al fine di migliorare la sicurezza stradale e prolungare il ciclo di vita delle opere". Agli interventi di "risanamento corticale" sono interessati "60 tra cavalcavia e sottopassi, per un investimento complessivo di 3,8 milioni di euro". Che, sottolinea Anas "per contenere disagi al traffico, si svolgeranno esclusivamente in orario notturno".