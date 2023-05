Banca delle ore solidale alla Comesca di Scarperia

Alla Comesca di Scarperia e San Piero, azienda del gruppo Coesia che realizza macchine automatiche, ognuno dei 74 dipendenti potrà mettere volontariamente a disposizione parte delle sue ferie o permessi per farli confluire in un contenitore da cui potranno attingere i lavoratori che per gravi motivi di salute, anche dei familiari, si trovassero ad aver esaurito i propri e avessero la necessità di usufruire di ulteriori permessi. La possibilità di ricorso alla banca delle ore solidale oltre a quanto previsto dalla legge (assistenza dei figli minori che necessitano di cure costanti) con un’intesa nazionale di cinque anni fa è ampliata anche a tutti i casi di grave necessità nei quali azienda e colleghi abbiano convenuto di aiutare i lavoratori attraverso la cessione volontaria, a titolo gratuito, di quote di permessi accantonati in conto ore e di ferie aggiuntive monetizzabili. A livello aziendale, si è giunti ora all’accordo mugellano sulla banca ore solidale firmato nei giorni scorsi tra Fiom-Cgil, Rsu e azienda, secondo quanto riporta una nota del sindacato.

"Come parti sindacali riteniamo che per via legislativa si debba e si possa fare di più per migliorare i tempi di vita e di lavoro - afferma Antonio Puoti (Fiom Cgil) -, soprattutto quando i lavoratori si trovano a dover gestire gravi situazioni di salute. Per questo ancora più grande è la soddisfazione della Rsu e della Fiom per l’intesa raggiunta, perché con tali accordi si prova a dare una risposta negoziale concreta alle esigenze di chi si dovesse trovare ad affrontare situazioni difficili".