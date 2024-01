Rischia di perdere il bambino, portata dalla Sardegna a Firenze con un volo militare

Firenze, 10 gennaio 2024 – La Prefettura di Sassari ha coordinato il trasferimento d'urgenza, con un velivolo della Squadra Aerea dell'Aeronautica Militare, di una donna in stato di gravidanza, alla 38 settimana, il cui feto risultava in imminente pericolo di vita. L'attivazione della procedura d'emergenza è stata richiesta dal Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, per consentire il trasferimento della donna al Reparto di Medicina Materno fetale, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi, individuato in relazione alla capacità di sottoporre il nascituro a particolari cure specialistiche, non praticabili presso la struttura sanitaria di provenienza.

L'aereo dell'Aeronautica Militare, un Falcon 900, è decollato da Roma e ripartito da Alghero, dopo aver imbarcato la paziente e l'équipe medica, affinché monitorasse costantemente le funzioni vitali del feto durante il trasporto, per poi atterrare a Firenze dopo circa un'ora. Le operazioni di trasferimento, concluse positivamente, sono state connotate dalla massima tempestività, mediante la pronta attivazione, da parte della Prefettura, della complessa procedura d'urgenza, in stretto raccordo con la Sala Situazioni di Vertice dell'Aeronautica militare di Roma, la Centrale Operativa del 118 di Sassari, i responsabili della struttura sanitaria richiedente e il Distaccamento Aeroportuale di Alghero dell'Aeronautica Militare.