Noto avvocato fiorentino trovato morto in casa

Firenze, 23 settembre 2023 – Giacomo Passigli, avvocato fiorentino di 53 anni è stato trovato morto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 23 settembre, nella sua abitazione nel centro di Firenze.

Secondo quanto si apprende, il professionista, molto conosciuto non soltanto nel mondo forense, sarebbe stato colto da un malore. In casa era da solo. Sul posto è giunta anche un'ambulanza ma purtroppo per il 53enne non c'è stato niente da fare.