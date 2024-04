Autorità dei rifiuti. La nuova sede dell’Ato al castello dell’Acciaiolo

Inaugurata ieri a Scandicci la nuova sede di Ato Toscana Centro, l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. I nuovi uffici si trovano all’interno del Castello dell’Acciaiolo, in via Pantin 63. Al taglio ufficiale del nastro erano presenti il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, che ha salutato le istituzioni presenti. Alla tavola rotonda organizzata per l’evento c’erano l’assessore regionale all’Ambiente, Monia Monni, il Presidente di Alia Servizi Ambientali, Lorenzo Perra, ed il Presidente di Ato Toscana Centro Andrea Giorgio e il dg Dario Baldini. Con lo spostamento progressivo del Mita nell’ex Polimoda, l’Acciaiolo diventa uno spazio utilizzabile anche per altre attività. Ato ha il compito di pianificare il dettaglio della gestione dei rifiuti urbani attraverso il Piano di ambito; ha il compito di affidare il servizio ad un gestore unico (attività in corso di completamento); ed avrà il compito di regolare le tariffe e la qualità del servizio offerto dal gestore unico. Ato Toscana Centro è il luogo attraverso il quale i Comuni, esercitano le proprie competenze di organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.