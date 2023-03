Guidava un’auto confiscata e senza assicurazione dal 2018: multa da 2mila euro

Polizia municipale (immagine di repertorio)

Firenze, 28 marzo 2023 - Quasi 2mila euro di multe e il sequestro dell’auto. È questo l’esito di un controllo effettuato ieri pomeriggio dalla Polizia Municipale di Firenze in via Baracca.



Una pattuglia del reparto Rifredi ha fermato un’auto condotta da una 50enne e risultata senza assicurazione dal 2018. Dagli accertamenti è emerso che la donna era già stata sanzionata per la stessa violazione nel 2020 e dopo sette mesi, non avendo pagato la multa, per l’auto era scattata la confisca definitiva. La 50enne però si era ben guardata di consegnare il veicolo e continuava a utilizzarlo senza copertura assicurativa. Ma i guai per la donna non sono finiti qui. Gli agenti hanno scoperto che aveva solo la patente A relativa ai motocicli fino a 125 cc e non B necessaria per guidare le auto. A carico della donna sono stati elevati verbali per mancanza di assicurazione (868 euro) e per guida con patente di categoria diversa (1.021 euro) mentre l’auto è stata sequestrata ai fini dell’alienazione per la mancata confisca. La pattuglia ha infine inviato la segnalazione all’Agenzia del Demanio per eventuale querela per i danni subiti dall'ente pubblico per la mancanza della disponibilità del veicolo dal 2020.



