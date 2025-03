Attesa per il nuovo regolamento . Dehors, proroga fino a novembre: "Stop alle autorizzazioni in centro"

A meno di dieci giorni dalla scadenza delle concessioni, altri otto mesi di proroga, in attesa del regolamento quadro. Al termine di serrate interlocuzioni con Soprintendenza e associazioni di categoria, la giunta comunale con delibera ad hoc ha prorogato al prossimo 15 novembre i termini per la scadenza delle concessioni dei dehors, sia ordinari che straordinari - tavolini compresi -, in tutto il territorio di Firenze. La giunta ha inoltre fissato il divieto di rilasciare, da adesso fino all’entrata in vigore di un nuovo regolamento, autorizzazioni per nuovi dehors in area Unesco, mentre nel resto del territorio comunale anche eventuali nuove concessioni avranno come scadenza la prossima metà di novembre.

Decadrà il prossimo 14 marzo, invece, il comparto legato alle occupazioni straordinarie autorizzate finora in ampliamento a dehors ordinari, tutte fuori dall’area Unesco. Semaforo verde richiesto dagli operatori e ottenuto, insomma, fino al mese di novembre. Un lasso di tempo nel quale Palazzo Vecchio confida che il governo nazionale abbia varato la cornice normativa nazionale inerente alla materia, avendo ottenuto dal Parlamento la legge delega.

"Rinviamo a metà novembre la scadenza delle concessioni per i dehors, con l’obiettivo di avere un nuovo regolamento pronto per l’estate – le parole dell’assessore allo Sviluppo economico e al Turismo Jacopo Vicini – Con la Sovrintendenza in questi mesi abbiamo avviato un tavolo di lavoro che è nel pieno delle attività e che ha portato già a delineare linee guida condivise; la collaborazione, anche tra gli uffici, avviene nel pieno rispetto delle diverse competenze ed è massima, perché abbiamo tutti come unico obiettivo il bene di Firenze. Abbiamo ritenuto giusto prorogare al 15 novembre le scadenze delle concessioni per tutti i dehors in città per poter avere i tempi necessari a garantire il miglior lavoro con la Sovrintendenza. Il nuovo regolamento sarà il risultato di studi e riflessioni accurate, garantirà più sostenibilità per le nostre strade, le nostre piazze e per tutti gli spazi pubblici".

A proposito di Soprintendenza, in questi mesi il Comune redarrà a quattro mani un protocollo con questa, più il nuovo Regolamento per i dehors su area pubblica. Che naturalmente passerà al vaglio del consiglio comunale per diventare esecutivo. "Siamo impegnati su tanti fronti per garantire a Firenze il miglior equilibrio tra residenza, lavoro e turismo, così come fissato dal programma della sindaca Funaro – conclude Vicini – In questi primi sette mesi di mandato abbiamo già approvato il Piano di tutela del commercio in quaranta strade cittadine, le linee guida del decalogo per una città sempre più vivibile ed un turismo sostenibile, e dei dieci punti abbiamo già approvato il divieto di key box e di amplificatori per le guide turistiche; stiamo adesso lavorando per regolamentare le golf car e più in generale i veicoli atipici in centro assieme all’assessore Giorgio".

Fra.Ing.