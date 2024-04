Att, visita straordinaria alla basilica di San Lorenzo

Firenze 3 aprile 2024 - Una visita alla basilica di San Lorenzo e alla mostra “Pulcherrima Testimonia. Tesori nascosti nell'Arcidiocesi di Firenze”, l’esposizione, ospitata nel Salone di Donatello sottostante la basilica, a cura della Curia arcivescovile di Firenze, fortemente voluta dal cardinale Giuseppe Betori. L’evento è promosso dall’Att (Associazione Toscana Tumori) ed è fissato per sabato 6 aprile alle 16. La mostra consente di ammirare oltre 250 opere recuperate nelle chiese e nei musei della diocesi, selezionate fra circa 271.000 schede censite in 427 chiese, 38 oratori, 14 cappelle, 73 altri edifici. Si tratta di opere per lo più sconosciute e mai viste, riscoperte e valorizzate dai curatori della mostra: il diacono Alessandro Bicchi, e le storiche dell'arte Chiara Bicchi, Susanna Cialdai e Annalisa Innocenti. Le visite, su prenotazione, sono gratuite, offerte dalla Parrocchia di San Lorenzo e dall'Opera Medicea Laurenziana. Le prenotazioni possono essere fatte al sito dell'Associazione: associazionetumoritoscana.it L’evento sarà aperto, nella Sala Borsi del complesso Mediceo Laurenziano, (Ingresso Piazza San Lorenzo n.9) con la presentazione del libro di Camillo De’ Lorenzis “Malato di tumore in tempi di lockdown: sensazioni, paure, speranze”, Pintore Editore. Il ricavato delle offerte andrà a favore dell’Att.Saranno presenti: il Presidente dell’Att Giuseppe Spinelli, Mons. Marco Domenico Viola, Priore di San Lorenzo. l’Autore Paolo Padoin (nom de plume Camillo De’ Lorenzis), l’Editore Pietro Pintore.