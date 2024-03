Asta Migliorini Secondo round

Nuova asta per i beni che furono di Marisa Migliorini: quando se n’è andata all’età di 96 anni nell’agosto 2021, ha lasciato come unico suo erede il Comune di Bagno a Ripoli. Avendo perso il marito Attilio Selvio e, prematuramente, anche l’unico figlio Stefano, aveva deciso con la sua morte di fare un regalo speciale alla comunità che era diventata la sua grande famiglia. Ha così donato al Comune 700 mila euro, un terreno che si trova all’interno di una riserva naturale sull’isola di Ibiza e la sua villa di Antella con all’interno gioielli, mobili, quadri.

Beni che ora stanno andando all’asta un po’ alla volta e i fondi serviranno all’amministrazione per sostenere ed attivare nuovi servizi e progetti di carattere socio-culturale, come da volontà testamentaria della signora Marisa. La nuova asta online dei gioielli ad oggi invenduti sarà dal 3 al 10 aprile; per i quadri, i mobili e altri oggetti vari sarà dal 15 al 29 aprile.

Per la prima volta invece andranno all’incanto altri oggetti come borse e valigette Louis Vuitton, vasi, quadri a specchio e una riproduzione su tela da Picasso. Non verrà invece venduto il ritratto della stessa signora Migliorini: sarà collocato nel palazzo comunale quale riconoscimento al suo prezioso dono.

Sempre nella sua eredità, Marisa (nella foto un quadro con un suo ritratto) ha pensato anche alla Misericordia di Antella, donando dei fondi per l’acquisto di un’ambulanza: così è stato fatto, con un nuovo che da un anno e mezzo è al servizio della comunità.