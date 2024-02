Asta d’arte benefica per i bambini malati a Villa Fantastic Garden Asta d'arte benefica a Villa Fantastic Garden per raccogliere fondi per l'acquisto di un macchinario per l'analisi delle cellule tumorali dei bambini. L'evento, organizzato dalla 'Onlus Girotondo per sempre' con l'aiuto della curatrice Francesca Roberti, ha coinvolto 14 artisti generosi. In mostra, le opere di Yutaka Yamamoto curate da Athena Associazione Francesca Roberti e Villa Fantastic Garden. Mostra visitabile gratuitamente fino al 2 aprile.